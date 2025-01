Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε κλαμπ του Κουίνς - Τουλάχιστον 11 τραυματίες

Τουλάχιστον έντεκα άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πηγές και την αστυνομία της Νέας Υόρκης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο κλαμπ Amazura, λίγο πριν τις 23:20 τοπική ώρα, με 3 ή 4 άνδρες να ανοίγουν πυρ προς ένα πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Today just won’t stop. A mass shooting has been reported at Amazura nightclub in Queens, New York, with 11 people shot.



