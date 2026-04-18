Νέα πυρά Τραμπ κατά της Ισπανίας: Δεν συνεισφέρει σχεδόν καθόλου στο ΝΑΤΟ 

Νέα επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τη χώρα για χαμηλή συνεισφορά στο NATO και επικρίνοντας την οικονομική της κατάσταση.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ισπανία παρουσιάζει αρνητικές οικονομικές επιδόσεις, παρά το γεγονός ότι – όπως ανέφερε – δεν επενδύει επαρκώς στην άμυνα και στις υποχρεώσεις της εντός της Συμμαχίας.

«Έχει δει κανείς πόσο άσχημα τα πάει η Ισπανία; Τα οικονομικά της στοιχεία, παρά το γεγονός ότι δεν συνεισφέρει σχεδόν καθόλου στο ΝΑΤΟ και την στρατιωτική της άμυνα, είναι απολύτως φρικτά. Είναι λυπηρό να το βλέπεις!!!», αναφέρει σε νέα ανάρτησή του.

Trump:



Has anybody looked at how badly the country of Spain is doing.



Their financial numbers, despite contributing almost nothing to NATO and their military defense, are absolutely horrendous. Sad to watch!!! pic.twitter.com/t9lmOS4Txc — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Παράλληλα, αναδημοσίευσε ρεπορτάζ του CBS σχετικά με την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να μην επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου της από αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με το σχόλιο «Δεν στάθηκαν δίπλα μας».