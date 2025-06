Νέα «πυρά» Μασκ κατά Τραμπ για το φορολογικό νομοσχέδιο: Αυξάνει το ανώτατο όριο χρέους κατά ένα ρεκόρ $5 τρισ.

Νέα «πυρά» εξαπέλυσε ο Ίλον Μασκ εναντίον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά του νέου φορολογικού και δαπανηρού νομοσχεδίου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «παράλογες δαπάνες», που εκτοξεύουν το όριο χρέους κατά πέντε τρισ. δολάρια -ποσό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, επαναλαμβάνει την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου κόμματος, το οποίο «να νοιάζεται πραγματικά για τον λαό».

Σημειώνεται, άλλωστε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ στρέφεται ανοιχτά κατά του Τραμπ για το ζήτημα αυτό. Στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου πριν από την 4η Ιουλίου, Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!



Time for a new political party that actually cares about the people.