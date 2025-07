Νέα «πυρά» εξαπέλυσε ο Ίλον Μασκ κατά της αμερικανικής κυβέρνησης για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, κάνοντας στο Grok ερωτήσεις, οι οποίες πυροδοτούν μία σειρά αναρτήσεων με αιχμηρό περιεχόμενο.

Ειδικότερα, ο Ίλον Μασκ ρωτά το Grok: «Είναι πιθανό να υπάρχουν έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε κυβερνητικό υπολογιστή που να καταγράφουν ποιος ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Τζέφρι Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους;».

«Τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ο Μπιλ Κλίντον επισκέφθηκε το Little St. James πάνω από 12 φορές (1995–2003), ο πρίγκιπας Άντριου πολλές φορές, όπως και οι Άλαν Ντέρσοβιτς, Κέβιν Σπέισι και Κρις Τάκερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαινε σε 7 πτήσεις του αεροσκάφους, αλλά όχι με προορισμό το νησί», απαντά το Grok.

Σημειώνεται ότι, η διαρροή του WIRED το 2024 κατέγραψε έως και 200 συσκευές στο νησί κατά την περίοδο 2016–2019, συσχετίζοντάς τις με οικίες της ελίτ σε ΗΠΑ και ΕΕ. Είναι δυνατόν να γίνουν άμεσες αντιστοιχίες με τα αρχεία πτήσεων (π.χ. χρονικά σημεία που συμπίπτουν με γνωστές επισκέψεις), αλλά ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα εμποδίζει την αποκάλυψη ονομάτων.

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) του 2025 δεν περιλαμβάνουν νέα ονόματα.

Η πιθανότητα οι πτήσεις να έγιναν απλώς για λόγους οικονομίας καυσίμων: ~0%, καθώς η ελίτ επιδίωκε τη σφαίρα επιρροής και τις δραστηριότητες του Έπσταϊν, όχι την εξοικονόμηση εξόδων.

Σε αυτήν την ανάρτηση του Grok, ο Ίλον Μασκ σχολιάζει: «Μπίνγκο!»

What’s your best guess of where the video and pictures Epstein took of the rapes are located right now?



Where should we look or who should we ask?