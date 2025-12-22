Νέα πρόκληση Τραμπ για την Γροιλανδία: Ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Δανία κλήθηκε για εξηγήσεις

Την ανησυχία της για τον πρόσφατο διορισμό του Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτη της Λουιζιάνα, ως ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζει η Δανία, καλώντας στο ΥΠΕΞ της για εξηγήσεις, στην Κοπεγχάγη, τον πρέσβη των ΗΠΑ στη Δανία.

Ο Λάντρι έχει δηλώσει δημόσια ότι επιθυμεί να δει τη Γροιλανδία να εντάσσεται στις ΗΠΑ, μια θέση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Δανία και στη Γροιλανδία, οι οποίες τονίζουν ότι το νησί ανήκει στους Γροιλανδούς και η εδαφική του ακεραιότητα πρέπει να διατηρηθεί.

ΥΠΕΞ Δανίας: Ανησυχητικός ο διορισμός του Λάντρι

Ως «βαθιά ανησυχητικό» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσενκαι, τον διορισμό του Λάντρι και τις δηλώσεις του Λάντρι ως «εντελώς απαράδεκτες». Σε απάντηση, κάλεσε τον πρέσβη των ΗΠΑ στη Δανία, Κεν Χάουερι, υπογραμμίζοντας τη σημασία σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, επανέλαβαν τη σαφή αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε σχέδιο αμερικανικής προσάρτησης. Ο Νίλσεν τόνισε ότι η Γροιλανδία θα αποφασίσει η ίδια για το μέλλον της, υπογραμμίζοντας την αυτονομία του νησιού.

Ο διορισμός του Λάντρι ακολουθεί μια σειρά κινήσεων των ΗΠΑ που δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία, πλούσια σε φυσικούς πόρους και στρατηγικά σημαντική για την εθνική ασφάλεια. Τον Μάρτιο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε το νησί, υποστηρίζοντας ότι ήταν ευάλωτο και ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να ενισχύσουν την παρουσία τους εκεί. Τον Αύγουστο, η Δανία κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη ύστερα από πληροφορίες για απόπειρες «επιχειρήσεων επιρροής» από Αμερικανούς πολίτες στο νησί, αναφέρει το CNN.

Ο Ράσμουσεν υπογράμμισε ότι ο νέος διορισμός «επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία», αλλά επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας του Βασιλείου της Δανίας.

ΕΕ: Βασική μας προτεραιότητα η ασφάλεια της Αρκτικής

Η ασφάλεια της Αρκτικής παραμένει βασική προτεραιότητα για την ΕΕ, δήλωσαν σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στον απόηχο του διορισμού ειδικού απεσταλμένου για τη Γροιλανδία από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι αρχές είναι ουσιώδεις όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για όλα τα κράτη στον κόσμο», αναφέρουν σε μήνυμα που ανήρτησαν στους λογαριασμούς τους στην πλατφόρμα X. Επίσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα υπογράμμισαν την «πλήρη αλληλεγγύη» της ΕΕ «προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας».

Arctic security remains a key priority for the European Union, and one in which we seek to work with allies and partners.



Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, εκφράζοντας κατ’ επανάληψη την επιθυμία του να την προσαρτήσει.

Η Γροιλανδία έχει διαμηνύσει πως δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της. Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.