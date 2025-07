Νέα ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία - Εκκενώσεις οικισμών και αυξημένος συναγερμός (vid)

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε εκ νέου η Ισλανδία το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από νέα ηφαιστειακή έκρηξη στη χερσόνησο Ρέικιανες, στα νοτιοδυτικά της χώρας. Πρόκειται για την ένατη έκρηξη στην περιοχή από τα τέλη του 2023, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ζώνη έχει εισέλθει σε φάση έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το μάγμα διέσπασε τον φλοιό της Γης, σχηματίζοντας μια εκτεταμένη ρωγμή μήκους μεταξύ 700 και 1.000 μέτρων. Η έκρηξη σημειώθηκε με ελάχιστη προειδοποίηση, γεγονός που αιφνιδίασε τους επιστήμονες.

