Νέα εποχή στις σχέσεις Βηρυτού - Δαμασκού: Υπέγραψαν συμφωνία για τη μεταφορά Σύρων κρατουμένων

Ο Λίβανος υπέγραψε σήμερα συμφωνία με τη Συρία προκειμένου να της παραδώσει κάπου 300 Σύρους κρατουμένους, ένα μέτρο το οποίο θα ακολουθήσουν και άλλα, σύμφωνα με τη Βηρυτό, ώστε να ανοίξει μια νέα σελίδα μεταξύ των δύο χωρών που είχαν τεταμένες σχέσεις στο παρελθόν.

Οι νέες αρχές της Συρίας είχαν ζητήσει από τον Λίβανο να τους παραδώσει μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων. Περίπου 2.250 Σύροι, το ένα τρίτο του πληθυσμού των φυλακών στον Λίβανο, κρατούνται στις υπερπλήρεις φυλακές της χώρας, σύμφωνα με δικαστική πηγή την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Λιβάνου Τάρεκ Μίτρι και ο Σύρος υπουργός Δικαιοσύνης Μαζάρ αλ-Ουάις ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν τη συμφωνία, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό.

«Ανακοινώνουμε σήμερα ένα σημαντικό στάδιο στον δρόμο της δικαιοσύνης», δήλωσε ο Σύρος υπουργός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συμφωνία θα συμβάλει στη «βελτίωση των διμερών σχέσεων την προσεχή περίοδο».

Ο Μίτρι δήλωσε στο AFP ότι οι δύο χώρες εργάζονται προκειμένου να «επιλύσουν όλα τα θέματα που επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις» μεταξύ των οποίων μια διευθέτηση σχετικά με την τύχη των υπόλοιπων κρατουμένων.

Είπε ως εκ τούτου πως η κυβέρνηση του Λιβάνου θα αποφασίσει σήμερα να διαλύσει το Ανώτατο Συμβούλιο Λιβάνου-Συρίας, που ανάγεται στην εποχή της ηγεμονίας της οικογένειας Άσαντ στον Λίβανο.

Πρόσθεσε πως ο Λίβανος θα επανεξετάσει επίσης «άδικες συμφωνίες που συνήφθησαν την περίοδο της συριακής κηδεμονίας» και ότι οι δύο χώρες θα οριοθετήσουν τα «χερσαία και θαλάσσια σύνορά τους».

Ο Λίβανος υπέφερε επί δεκαετίες από τις επεμβάσεις της οικογένειας Άσαντ στην οποία αποδίδονται διάφορες δολοφονίες.

Η Βηρυτός και η Δαμασκός προσπαθούν να γυρίσουν σελίδα στις σχέσεις τους μετά την πτώση στα τέλη του 2024 του Μπασάρ αλ Άσαντ και την άνοδο στην εξουσία των νέων ισλαμιστικών αρχών.

Το θέμα των κρατουμένων ήταν ένα από τα πιο ακανθώδη προβλήματα.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, η συμφωνία που υπογράφτηκε σήμερα αφορά Σύρους κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα στον Λίβανο και έμειναν δέκα ή περισσότερα χρόνια στη φυλακή οι οποίοι αναμένεται να εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους στη Συρία.

Εκατοντάδες Σύροι κρατούμενοι, που κατηγορούνται για «τρομοκρατία» ή επιθέσεις κατά των δυνάμεων του Λιβάνου, έχουν οδηγηθεί σε στρατοδικεία στον Λίβανο.

Άλλοι έχουν φυλακιστεί με την κατηγορία ότι είναι μέλη ένοπλων οργανώσεων ή τζιχαντιστές που πολέμησαν εναντίον του Άσαντ στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, και αναμένουν δικαστική κρίση.