Νέα επίθεση στο Σίδνεϊ: Άγνωστος μαχαίρωσε ιερέα και πιστούς μέσα σε εκκλησία (vid)

Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται με «τραύματα όχι απειλητικά για τη ζωή», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Σίδνεϊ, έπειτα από επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι, με την αστυνομία του Σίδνεϊ να αναφέρει ότι συνελήφθη ο δράστης.

Το συμβάν συνέβη δύο ημέρες έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι στην ίδια πόλη που άφησε πίσω έξι νεκρούς, στο εμπορικό κέντρο, άνδρας σε ζωντανή σύνδεση σε ιερέα την ώρα που κήρυττε στoν Ναό του Καλού Ποιμένος (The Good Shepherd Church).

Τραυματιοφορείς είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τέσσερις άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 70 ετών νοσηλεύονται για τραύματα.

Σύμφωνα με βίντεο, η σημερινή επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια θρησκευτικής λειτουργίας σε ασσυριακή εκκλησία στο δυτικό τμήμα της πόλης. Ένας άνδρας πλησίασε το βωμό, σήκωσε το δεξί του χέρι και και μαχαίρωσε επανειλημμένως έναν ιερέα, προκαλώντας πανικό και κραυγές ανάμεσα στους παρευρισκόμενους πιστούς. Πολλοί άνθρωποι έσπευσαν να βοηθήσουν.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7