Νέα επίθεση Πακιστάν σε Ινδία - Εκρήξεις και μπλακ άουτ στο Κασμίρ (vids)

Μια νέα επίθεση του Πακιστάν με drones σημειώθηκε την Παρασκευή (09/05), για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, στο ινδικό Κασμίρ και ιδίως στην πόλη Τζάμου, όπως ανέφερε μια πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ινδίας.

#Breaking : SAM intercepting enemy drones in Samba.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τζάμου και τροχιοδεικτικά φώτιζαν τον νυχτερινό ουρανό. Επίσης, στην πόλη διακόπηκε η ηλεκτροδότηση.

Οι σειρήνες στην περιοχή ήχησαν μετά τις 8 το απόγευμα, τοπική ώρα και ενώ είχε νυχτώσει.

Indian Army countering Turkish drones launched by Terror state Pakistan in Jammu.



