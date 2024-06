Νέα δεδομένα μετά τη βύθιση του ελληνόκτητου Τutor από τους Χούθι (vid)

Αλλαγή βαθμού επικινδυνότητας για τους ναυτικούς και τα πλοία που διαπλέουν την Ερυθρά Θάλασσα σηματοδοτεί η νέα τακτική των επιθέσεων από τους Χούθι, στον απόηχο της σύρραξης στην Μ. Ανατολή.

Οι αντάρτες πλέον εκτός των επιθέσεων drones αναπτύσσουν βάρκες με οπλισμό έτοιμες να καταφέρουν σοβαρά πλήγματα σε εμπορικά πλοία και στη συνέχεια τη βύθισή τους δημοσιοποιώντας μάλιστα βίντεο προκειμένου να προκαλέσουν φόβο και ανησυχία. Την περασμένη εβδομάδα, μια πρώτη επίθεση στο είδος της στην επτάμηνη εκστρατεία των Χούθι κατά της εμπορικής ναυτιλίας, σκότωσε έναν ναυτικό και οδήγησε στη βύθιση του ελληνόκτητου πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου Τutor.

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Χούθι, η πρύμνη του Tutor δέχεται επίθεση από ένα μικρό σκάφος και στη συνέχεια το μέσο του πλοίου υφίσταται άλλη μια μεγάλη έκρηξη από ξεχωριστό βλήμα.

Στο Tutor επέβαιναν 22 μέλη πληρώματος, όλοι υπήκοοι Φιλιππίνων οι οποίοι απομακρύνθηκαν από καταδρομικό πολεμικό πλοίο USS Philippine Sea, ενώ ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου αγνοείται. Είναι το δεύτερο πλοίο που βυθίζεται από τους Χούθι, μετά το Rubymar στις αρχές Μαρτίου. Η τύχη ενός άλλου πλοίου, του ουκρανικού Verbena, ενός πλοίου γενικού φορτίου, παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπέστη σοβαρή πυρκαγιά και εγκαταλείφθηκε ενώ υπήρχε κίνδυνος βύθισής του.

The MV Tutor, carrying 80,000 tons of coal destined for Israel, has been sunk by Yemen's military using two unmanned naval vehicles.



The Houthi leadership in Yemen has been blockading shipping going to Israel through the Red Sea in an attempt to force Israel to halt it's… pic.twitter.com/lZ8UJOX7Kk