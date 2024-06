Τρομοκρατική επίθεση

Στους 19 αυξήθηκαν οι νεκροί (μεταξύ των οποίων 4 πολίτες), σκοτώθηκαν χθες από τις ταυτόχρονες τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες Κυριακή στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, στην περιοχή του Νταγκεστάν, με στόχο μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα αστυνομικό τμήμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις έρευνες. Επίσης, γνωστοποίησε ότι εξουδετερώθηκαν και πέντε δράστες από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας», αναφέρει η επιτροπή αυτή σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, «5 άτομα εξουδετερώθηκαν», προσθέτει.

Αυτοί «ταυτοποιήθηκαν», καταλήγει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο από την επίθεση σκοτώθηκαν έναν 66χρονος ιερέας και τουλάχιστον 15 αστυνομικοί.

The priest who had his throat slit by the Islamist terrorists in the terror attack today in Dagestan, Russia has been identified.



Fr. Nikolai Kotelnikov was murdered in the Derbent Church of the Intercession of the Blessed Virgin Mary