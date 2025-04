Ρωσική επίθεση στο Σούμι

Νέα βίντεο «έρχονται» στο φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν τη στιγμή που ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν το κέντρο της πόλης Σούμι της Ουκρανίας.

Όπως φαίνεται από βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας στο σημείο, οι πύραυλοι έπληξαν το σημείο ακριβώς μπροστά από την εκκλησία, όπου δεκάδες πιστοί είχαν σπεύσει για να προσευχηθούν. Μάλιστα, φαίνονται άνθρωποι, ακόμη και μεγάλης ηλικίας, να τρέχουν να καλυφθούν, ενώ πολλοί παρασύρονται από το ωστικό κύμα των εκρήξεων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Frontier Conflict (@frontier_conflict)

Σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό του πλήγματος της Ρωσίας μέχρι στιγμής 34 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ έχουν καταγραφεί άλλοι 112 τραυματίες.

Σημειώνεται ότι επίθεση στο Σούμι που πρόκειται για την πιο θανατηφόρα επίθεση της Μόσχας για το 2025.

Πηγή: AP Photo

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, είναι μία από τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη φετινή χρονιά, ενώ κάλεσε για μία σκληρή διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με ένα βίντεο το οποίο κατέγραφε σορούς στο έδαφος, ένα κατεστραμμένο λεωφορείο και καμμένα αυτοκίνητα στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

Станом на зараз відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей. Усім надається необхідна допомога.



Дуже важливо всім у світі не мовчати, не… pic.twitter.com/WvlZK52wgZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2025

Από πλευράς του, ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, είχε σημειώνει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι «οι Ρώσοι χτύπησαν την πόλη Σούμι με πυραύλους, σκοτώνοντας αμάχους».

Πηγή: AP Photo

Νωρίτερα την Κυριακή (13/04), η Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει ότι μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 43 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από τα 55 που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας με στόχο περιοχές της βόρειας, νότιας και κεντρικής Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή της στο Telegram, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τι συνέβη στα υπόλοιπα drones.

Κέλογκ: Η ρωσική επίθεση στο Σούμι ξεπερνά κάθε γραμμή ευπρέπειας

Τη ρωσική επίθεση στο κέντρο της πόλης Σούμι της Ουκρανίας καταδίκασε απερίφραστα ο Αμερικάνος ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κίθ Κέλογκ, τονίζοντας πως αυτό που έγινε «ξεπερνά κάθε γραμμή ευπρέπειας».

Ειδικότερα, ο Κιθ Κέλογκ προχώρησε την Κυριακή (13/04) σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, στην οποία τόνισε ως πρώην στρατιωτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται πλήρως τον λόγο του στόχου της Ρωσίας και τον χαρακτηρίζει ως «λανθασμένο».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για τον τερματισμό αυτού του πολέμου».

Αναλυτικά η ανάρτηση του ειδικού απεσταλμένου για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ:

Today's Palm Sunday attack by Russian forces on civilian targets in Sumy crosses any line of decency. There are scores of civilian dead and wounded. As a former military leader, I understand targeting and this is wrong. It is why President Trump is working hard to end this war. — Keith Kellogg (@generalkellogg) April 13, 2025

«Η σημερινή επίθεση της Κυριακής των Βαΐων από τις ρωσικές δυνάμεις σε πολιτικούς στόχους στο Σούμι ξεπερνά κάθε γραμμή ευπρέπειας. Υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματισμοί πολιτών. Ως πρώην στρατιωτικός ηγέτης, καταλαβαίνω τη στόχευση και αυτό είναι λάθος. Αυτός είναι ο λόγος που ο Πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Μακρόν: Η επίθεση στο Σούμι υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επιβολής παύσης του πυρός στην Ουκρανία

Παράλληλα, την επείγουσα ανάγκη επιβολής μιας παύσης του πυρός από τη Ρωσία στην Ουκρανία υπογραμμίζει η ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, όπως έγραψε την Κυριακή στην πλατφόρμα X (πρώην Twiiter) ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν, μετά το πυραυλικό πλήγμα στην καρδιά της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, που σκότωσε τουλάχιστον 32 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 83.

«Ο καθένας γνωρίζει ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί αυτόν τον πόλεμο. Σήμερα, είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί να συνεχίσει με τον πόλεμο, δείχνοντας την περιφρόνησή της για την ανθρώπινη ζωή, το διεθνές δίκαιο, αλλά και τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ», πρόσθεσε ο Μακρόν.

This morning, two Russian missiles struck the heart of the city of Sumy in Ukraine, causing numerous civilian casualties, including children once again.



Everyone knows: this war was initiated by Russia alone. And today, it is clear that Russia alone chooses to continue it… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2025

Κάλας: Το χτύπημα στην Ουκρανία είναι ακόμη ένα παράδειγμα της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων - Στους 32 οι νεκροί

Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, έκανε λόγο για ακόμη ένα «φρικτό» παράδειγμα της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, τη στιγμή που η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

«Σπαρακτικές οι σκηνές από το Σούμι σήμερα το πρωί, καθώς οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για την Κυριακή των Βαΐων μόνο και μόνο για να συναντήσουν ρωσικούς πυραύλους. Φρικτό παράδειγμα της εντατικοποίησης των επιθέσεων από τη Ρωσία, ενώ η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Οι σκέψεις μου είναι με τον ουκρανικό λαό σήμερα.», δήλωσε η Κάγια Κάλας, μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

Heartbreaking scenes from Sumy this morning as residents gathered for Palm Sunday only to be met by Russian missiles.



Horrific example of Russia intensifying attacks while Ukraine has accepted an unconditional ceasefire.



My thoughts are with the Ukrainian people today. — Kaja Kallas (@kajakallas) April 13, 2025

Σολτς: Βάρβαρη η επίθεση της Ρωσίας στο Σούμι της Ουκρανίας

Με τη σειρά του, ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς καταδίκασε την Κυριακή (13/04) «τη βάρβαρη επίθεση» της Ρωσίας στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπου πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων, καταγγέλλοντας την «αδιάκοπη συνέχιση του πολέμου από τη Μόσχα».

The pictures from Sumy, where Russian missiles killed innocent civilians on Palm Sunday, are horrific.



Our thoughts are with the families of the victims and the injured.



Germany condemns this barbaric attack in the strongest possible terms. (1/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 13, 2025

Ειδικότερα, ο Γερμανός ηγέτης προχώρησε σε ανακοίνωση όπου σημείωσε ότι «τέτοιες ρωσικές επιθέσεις δείχνουν ποια είναι η υποτιθέμενη βούληση για ειρήνη της Ρωσίας», καλώντας τη Μόσχα να «δεχτεί τελικά μια συνολική εκεχειρία».

This war must end, and Russia must finally agree to a comprehensive ceasefire.



We are working towards these aims together with our European and international partners. (3/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 13, 2025

Μελόνι: Φρικτή και άνανδρη η Ρωσική επίθεση στην Ουκρανική πόλη Σούμι

«Την ιερή ημέρα της Κυριακής των Βαΐων, άλλη μια φρικτή και άνανδρη ρωσική επίθεση έλαβε χώρα στο Σούμι, με θύματα για άλλη μια φορά αθώους πολίτες, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και παιδιά», υπογραμμίζει με γραπτή ανακοίνωση η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Συγκεκριμένα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι:

«Καταδικάζουμε σθεναρά αυτή την απαράδεκτη βία, η οποία έρχεται σε αντίθεση με κάθε πραγματική δέσμευση για ειρήνη, που προωθείται από τον Πρόεδρο Τραμπ και υποστηρίζεται σταθερά από την Ιταλία, μαζί με την Ευρώπη και άλλους διεθνείς εταίρους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα θύματα, στις οικογένειές τους και σε όλο τον ουκρανικό λαό. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα».

Κόστα: Εγκληματική η πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Σούμι

Την ίδια ώραμ εξοργισμένος από την εγκληματική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο κέντρο της πόλης Σούμι, δηλώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ειδικότερα, ο Αντόνιο Κόστα, μετά την πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Σούμι που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ όπου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία της βίας, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτός ο πόλεμος υπάρχει και διαρκεί μόνο επειδή η Ρωσία το επιλέγει».

I’m outraged by Russia’s criminal missile attack on the city centre of Sumy.



Russia continues its campaign of violence, showing once again that this war exists and endures only because Russia chooses so.



My heart goes out to the victims, their families, and all those affected… — António Costa (@eucopresident) April 13, 2025

Επίσης, τονίζει ότι «οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης».