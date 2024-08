Ναυάγιο στη Σικελία

Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό των αγνοουμένων του γιοτ Bayesian που βυθίστηκε τη Δευτέρα (19/8) στη Σικελία. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας Σαλβατόρ Κοτσίνα δήλωσε ότι μεταξύ των αγνοουμένων είναι ο πρόεδρος της τράπεζας Morgan Stanley International Τζόναθαν Μπλούμερ, η συζυγός του και ο δικηγόρος της Clifford Chance Κρις Μορβίλο.

Στη λίστα των αγνοουμένων γνωστοποιήθηκε νωρίτερα ότι είναι ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς και η κόρη του Χάνα Λιντς.

🇬🇧🇮🇹 British tech magnate Mike Lynch has gone missing after the superyacht Bayesian sank off the coast of Sicily.



Morgan Stanley International Chairman Jonathan Bloomer and his wife are among those missing in the yacht crash off the coast of Italy.



