Ναυάγιο φορτηγού στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 8 ναυτικοί νεκροί

Στους οκτώ ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί που ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Jintian το βράδυ της Τρίτης (24/1) στα ανοικτά της Ιαπωνίας. Στους νεκρούς συγκαταλέγονται έξι Κινέζοι υπήκοοι, όπως έκανε γνωστό η κινεζική κρατική τηλεόραση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα οκτώ νεκρά μέλη του πληρώματος περιλαμβάνονται στα συνολικά 13 τα οποία ανασύρθηκαν από μέλη πλοίων και αεροσκαφών της ακτοφυλακής και του πολεμικού ναυτικού της Ιαπωνίας, σκαφών της ακτοφυλακής της Νότιας Κορέας καθώς και εμπορικών πλοίων, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Αφότου το Jintian έστειλε σήμα κινδύνου αργά το βράδυ της Τρίτης, ενώ βρισκόταν σε θαλάσσιο χώρο 110 χιλιόμετρα δυτικά από τα απομακρυσμένα και ακατοίκητα νησιά Ντάντζο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Συνολικά, στο πλοίο επέβαιναν 22 μέλη του πληρώματος. «Η ζωή των υπολοίπων πέντε -συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Κινέζων- δεν διατρέχει κίνδυνο», πρόσθεσε ο Λου Γκουιτζούν, γενικός πρόξενος της Κίνας στην ιαπωνική πόλη Φουκουόκα (νότια).

A #HongKong registered cargo ship with 22 crew members sank in the sea between #SouthKorea and #Japan early Wednesday morning. 5 sailors have been rescued and #SouthKorean & #Japanese coast guards are still searching for the missing. Bad weather is hampering rescue efforts. pic.twitter.com/7xKWuawe0t