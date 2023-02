Ναυάγιο στην Ιταλία: Τουλάχιστον 58 οι νεκροί, φόβοι για πάνω από 100 θύματα

Τουλάχιστον 58 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά, στο ναυάγιο που σημειώθηκε κοντά στις ακτές της Καλαβρίας, ενώ οι διασωθέντες ανέρχονται στους 80.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όμως, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους εκατό.

Το σκάφος είχε αποπλεύσει από την Τουρκία πριν από αρκετές ημέρες με μετανάστες από το Αφγανιστάν, το Ιράν και διάφορες άλλες χώρες της Μέσης ανατολής. Το σκάφος συνετρίβη, σε θυελλώδεις καιρικές συνθήκες, κοντά στο Στεκάτο ντι Κούτρο, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στις ανατολικές ακτές της Καλαβρίας.

Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 58, δήλωσε στο Reuters η Μανουέλα Κούρα, αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ογδόντα ένας άνθρωποι επέζησαν, με 20 να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου στην εντατική, είπε η ίδια.

Ένας επιζών συνελήφθη με την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών, ανακοίνωσε η τελωνειακή αστυνομία Guardia di Finanza.

Ο δήμαρχος του Κάτρο, Αντόνιο Σεράσο, δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν γυναίκες και παιδιά. Ακριβείς αριθμοί για το πόσα παιδιά είχαν πεθάνει δεν ήταν ακόμη διαθέσιμοι.

Ο δήμαρχος του Κάτρο, δήλωσε στο ειδησεογραφικό κανάλι SkyTG24 ότι είδε «ένα θέαμα που δεν θα ήθελες ποτέ να δεις στη ζωή σου ... ένα φρικιαστικό θέαμα ... που σου μένει για όλη σου τη ζωή».

Τα συντρίμμια από το ξύλινο γκουλέ, ένα τουρκικό ιστιοφόρο, ήταν διασκορπισμένα σε ένα μεγάλο τμήμα της ακτής.

Το σκάφος έφυγε από τη Σμύρνη στην ανατολική Τουρκία πριν από τρεις ή τέσσερις ημέρες, προσθέτοντας ότι οι επιζώντες είπαν πως στο σκάφος επέβαιναν περίπου 140 έως 150 άτομα.

«Πολλοί από αυτούς τους μετανάστες προέρχονταν από το Αφγανιστάν και το Ιράν, διαφεύγοντας από συνθήκες μεγάλης κακουχίας», δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα.

Οι αρχικές αναφορές του ANSA και άλλων ιταλικών ειδησεογραφικών πρακτορείων, έκαναν λόγο για 27 πτώματα που ξεβράστηκαν στην παραλία και για περισσότερα που βρέθηκαν στο νερό.

Αξιωματούχος του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, δήλωσε στο SkyTG24 ότι πολύ λίγα από τα παιδιά που πιστεύεται ότι επέβαιναν στη βάρκα επέζησαν.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για τους θανάτους. Επιρρίπτοντας ευθύνες στους διακινητές, υποσχέθηκε να εμποδίσει τις θαλάσσιες αναχωρήσεις μεταναστών για να αποτρέψει παρόμοια συμβάντα.

Η κυβέρνησή της έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Οκτώβριο, κυρίως περιορίζοντας τις δραστηριότητες των φιλανθρωπικών οργανώσεων διάσωσης μεταναστών με νέους σκληρούς νόμους που κέρδισαν την τελική έγκριση του κοινοβουλίου την Πέμπτη.

Ο Μελόνι κατηγορεί τις φιλανθρωπικές οργανώσεις ότι ενθαρρύνουν τους μετανάστες να κάνουν το επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι προς την Ιταλία, λειτουργώντας ως οι λεγόμενοι «παράγοντες έλξης».

Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις το απορρίπτουν αυτό, λέγοντας ότι οι μετανάστες ξεκινούν ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται κοντά τους σκάφη διάσωσης.

Πιο αναλυτικά υπογραμμίζει:

«Αποτελεί εγκληματική πράξη το να χρησιμοποιείται μια βάρκα μόλις 2 μέτρων, με επιβαίνοντες που άγγιζαν τους 200 και κακές καιρικές συνθήκες. Είναι απάνθρωπο το να ανταλλάσσεται η ζωή ανδρών, γυναικών και παιδιών με την τιμή του "εισιτηρίου" που πλήρωσαν, με την ψεύτικη προοπτική ενός ασφαλούς ταξιδιού. Η κυβέρνησή μας καταβάλει προσπάθεια με στόχο να μπλοκάρουν οι αναχωρήσεις -και μαζί με αυτές, οι συγκεκριμένες τραγωδίες- και θα συνεχίσει να το κάνει, απαιτώντας, κατ΄αρχήν, την μέγιστη δυνατή συνεργασία από τις χώρες καταγωγής και αναχώρησης. Όσοι προσπαθούν σήμερα να εκμεταλλευθούν, υστερόβουλα, τους νεκρούς αυτούς, δεν χρήζουν σχόλιου. Από την στιγμή, δε, που στο παρελθόν είχαν εκθειάσει την αυταπάτη μιας μετανάστευσης χωρίς κανόνες».

«Πενθώ για τους νεκρούς, εκφράζω την εγγύτητά μου στους ναυαγούς- στους οποίους πρέπει να εγγυηθούμε μια κατάλληλη υποδοχή- και θέλω να ευχαριστήσω τους διασώστες», τόνισε ο Ιταλός πρόεδρος.

Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα αναφέρθηκε πριν λίγο με γραπτό μήνυμά του στο ναυάγιο που έλαβε χώρα κοντά στις ακτές της Καλαβρίας.

Ο Σέρτζιο Ματαρέλα ζήτησε παράλληλα να καταβληθεί προσπάθεια με στόχο να απαλειφθούν οι αιτίες των μεταναστευτικών ρευμάτων, όπως οι πόλεμοι, η φτώχεια, οι διωγμοί, η τρομοκρατία και οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών.

«Είναι άλλο τόσο αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει με συγκεκριμένο τρόπο, επιτέλους, την ευθύνη της διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου, ώστε να αφαιρέσει τον έλεγχό του από τους διακινητές ανθρώπων, καταβάλλοντας απευθείας προσπάθεια στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής και της στήριξης της συνεργασίας για την ανάπτυξη των χωρών από τις οποίες οι νέοι αυτοί αναγκάζονται να απομακρυνθούν εξαιτίας έλλειψης προοπτικών».

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πριν από λίγο συνελήφθη στην Καλαβρία ένας από τους δουλεμπόρους που είχαν οργανώσει το ταξίδι αυτό διακοσίων και πλέον μεταναστών και προσφύγων, το οποίο κατέληξε σε τραγωδία.

«Να επιταχυνθεί η μεταρρύθμιση του δικαιώματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έπειτα από τον θάνατο τουλάχιστον 45 μεταναστών σε ναυάγιο ανοικτά των ιταλικών ακτών.

Στο tweet της, η πρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για «τραγωδία» και εκφράζει την βαθιά της θλίψη απευθύνοντας έκκληση για την επιτάχυνση των προσπαθειών σχετικά με το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Δικαίωμα του Ασύλου και για το Σχέδιο Δράσης για την κεντρική Μεσόγειο.

