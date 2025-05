Όλα τα κράτη μέλη του NATO θα έχουν συμφωνήσει ως τη Σύνοδο Κορυφής της αμυντικής συμμαχίας τον Ιούνιο στον στόχο της αύξησης των αμυντικών τους δαπανών στο 5% του ΑΕΠ τους κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, υποστήριξε την Πέμπτη (15/05) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Συγκεκριμένα, τη δήλωση αυτή παραχώρησε σε εμφάνισή του στην εκπομπή του Σον Χάνιτι «Hannity» στο δίκτυο Fox News.

.@SecRubio on NATO defense spending: "I can tell you that we are heading for a summit in six weeks in which virtually every member of NATO will be at or above 2%, but more importantly, many of them will be over 4% and all will have agreed on a goal of reaching 5% over the next…