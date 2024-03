ΝΑΤΟ: Σουηδία και Φινλανδία στη μεγαλύτερη άσκηση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου (vid)

Στη μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου συμμετέχουν Σουηδοί και Φινλανδοί στρατιώτες στον χιονισμένο βορρά της Φινλανδίας, με σκοπό να δοκιμάσουν την ικανότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να θωρακίσει αμυντικά τοποθεσίες όπως αυτή στο βόρειο άκρο της Ευρώπης.

Σουηδικές και φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις συνεκπαιδεύονται εδώ και χρόνια, αλλά η ένταξη της Φινλανδίας και σύντομα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ προσδίδουν νέα διάσταση στη φετινή άσκηση.

«Η ένταξη της Φινλανδίας σηματοδοτεί μια νέα φάση», δήλωσε ο ταξίαρχος Μάνου Τουόμινεν, διοικητής των φινλανδικών στρατευμάτων που συμμετέχουν στην άσκηση. «Υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουμε, αλλά είμαστε καλά προετοιμασμένοι και ασκήσεις όπως αυτή μας καθιστούν καλύτερο μέλος», συμπλήρωσε.

Η Φινλανδία εντάχθηκε πέρυσι στο ΝΑΤΟ και η Σουηδία είναι έτοιμη να περάσει το κατώφλι της Συμμαχίας αφότου η Ουγγαρία επικύρωσε το πρωτόκολλο για την προσχώρησή της σκανδιναβικής χώρας. Ο Ούγγρος πρόεδρος Ταμάς Σούλιοκ υπέγραψε σήμερα το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η Σουηδία εγκατέλειψε την πολιτική ουδετερότητας που τήρησε κατά τη διάρκεια δύο Παγκοσμίων Πολέμων, καθώς και την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αναζητώντας ασφάλεια στους κόλπους του ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

