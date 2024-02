ΝΑΤΟ - Σουηδία: Πανηγυρικοί τόνοι για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στη Συμμαχία

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τη Δευτέρα, ξεπερνώντας το τελευταίο εμπόδιο για το ιστορικό βήμα της σκανδιναβικής χώρας, η ουδετερότητα της οποίας διήρκεσε σε δύο παγκόσμιους πολέμους.

Η ψηφοφορία της Ουγγαρίας τερμάτισε τις πολύμηνες καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση της αλλαγής της πολιτικής ασφαλείας της Σουηδίας και ακολούθησε την επίσκεψη του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον την Παρασκευή κατά την οποία οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία εξοπλισμών.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα», δήλωσε ο Ουλφ Κρίστερσον στο X. «Η Σουηδία είναι έτοιμη να επωμιστεί την ευθύνη της για την ευρωατλαντική ασφάλεια»

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security.

Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ υποστηρίχθηκε από 188 βουλευτές στο ουγγρικό κοινοβούλιο, με 6 κατά και καμία αποχή.

Η κυβέρνηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν αντιμετώπισε πιέσεις από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να συμβιβαστεί και να επισφραγίσει την ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε αμέσως την επικύρωση της Ουγγαρίας. «Η συμμετοχή της Σουηδίας θα μας κάνει όλους πιο δυνατούς και ασφαλέστερους», έγραψε στο X.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.