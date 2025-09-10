NATO για ρωσικά drones στην Πολωνία: Δεν το αντιμετωπίζουμε ως ρωσική επίθεση

Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε πηγή της Συμμαχίας στο Reuters την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν μια σκόπιμη εισβολή έξι έως δέκα ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας Patriot του ΝΑΤΟ στην περιοχή είχαν εντοπίσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τα ραντάρ τους, αλλά δεν τα αντιμετώπισαν.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα που λειτουργούν από κοινού από το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στην επιχείρηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την πηγή.