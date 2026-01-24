ΝΑΤΟ: Επιθυμεί τη δημιουργία «αυτοματοποιημένης ζώνης» άμυνας στα σύνορα με τη Ρωσία, λέει Γερμανός ταξίαρχος

Το ΝΑΤΟ προβλέπει να ενισχύσει την άμυνά του στα ευρωπαϊκά σύνορα με τη Ρωσία μέσα στα δύο επόμενα χρόνια, κυρίως δημιουργώντας μια «αυτοματοποιημένη ζώνη» άμυνας η οποία θα έχει εξοπλισμούς που δεν θα χρειάζονται στρατιώτες, δήλωσε σήμερα στον Τύπο ένας Γερμανός ανώτατος αξιωματικός.

Το εν λόγω αμυντικό σχέδιο θα περιλαμβάνει μια ζώνη άμυνας την οποία ο εχθρός θα πρέπει να διασχίσει για να προχωρήσει, ένα «είδος θερμής ζώνης», δήλωσε στην κυριακάτικη εφημερίδα Welt am Sonntag ο ταξίαρχος Τόμας Λόβιν, υπαρχηγός του επιχειρησιακού επιτελείου της χερσαίας διοίκησης του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη.

Συγκεκριμένα, αισθητήρες θα εντοπίζουν τις εχθρικές δυνάμεις και θα ενεργοποιούν τα αμυντικά συστήματα, όπως οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εν μέρει αυτόνομα οχήματα μάχης, χερσαία ρομπότ χωρίς πληρώματα, καθώς και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, διευκρίνισε ο ταξίαρχος.

Πάντως, η τελική απόφαση για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα θα παραμένει «πάντα υπό την ευθύνη ανθρώπων».

Οι αισθητήρες, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν μια ζώνη χιλιάδων χιλιομέτρων, θα εγκατασταθούν «στο έδαφος, στο διάστημα, στον κυβερνοχώρο ή στους αιθέρες», σύμφωνα με τον Λόβιν.

Θα μπορούν να συγκεντρώνουν δεδομένα για «τις κινήσεις ή τη χρήση όπλων από τον αντίπαλο» ώστε να ενημερώνουν «σε πραγματικό χρόνο όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ», εξηγεί.

Επίσης, θα ενισχυθούν τα υφιστάμενα αποθέματα όπλων, τα ανεπτυγμένα στρατεύματα θα διατηρηθούν «στο ίδιο επίπεδο» με σήμερα και θα χρησιμοποιηθούν η άυλη πληροφορική (cloud) και η Τεχνητή Νοημοσύνη για την καθοδήγηση του συστήματος, καταλήγει.

Τα πρώτα στοιχεία δοκιμάζονται ήδη στο πλαίσιο πιλοτικών προγραμμάτων στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Το σύνολο αυτού του μηχανισμού του ΝΑΤΟ πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία ει δυνατόν έως το τέλος του 2027, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Welt am Sonntag.