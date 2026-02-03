Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική

Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει στρατιωτικό σχεδιασμό για μια αποστολή με την ονομασία Arctic Sentry, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου SHAPE της συμμαχίας, εν μέσω εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τη Γροιλανδία.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιθυμεί να αποκτήσει τη Γροιλανδία - κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν έχουν διασφαλίσει επαρκώς το μεγάλο αρκτικό νησί απέναντι στη Ρωσία ή την Κίνα - έχουν πυροδοτήσει αντιπαράθεση με την Κοπεγχάγη για το δανικό υπερπόντιο έδαφος και έχουν προκαλέσει τριβές εντός του ΝΑΤΟ.

«Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη για μια ενισχυμένη δραστηριότητα επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Arctic Sentry», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE), επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Ο Ο’Ντόνελ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι συζήτησαν τρόπους με τους οποίους οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν συλλογικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική, όχι μόνο στη Γροιλανδία, αλλά και στα εδάφη των επτά κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που διαθέτουν παρουσία στην περιοχή.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι ο στρατιωτικός σχεδιασμός για την αποστολή του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εξέλιξη. «Είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ για να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν το θέμα κατά τη συνάντησή τους στις 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της συμμαχίας, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, Αμερικανός στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, διαθέτει την εξουσία να σχεδιάζει και να υλοποιεί «δραστηριότητες ενισχυμένης επαγρύπνησης» χωρίς να απαιτείται ομόφωνη έγκριση από τα κράτη-μέλη.