NASA: «Τοπίο στην αιθαλομίχλη» η Νέα Υόρκη - Δορυφορική εικόνα

Σκεπασμένη εξ ολοκλήρου βρίσκεται η πόλη και τα περίχωρα της Νέας Υόρκη από την αιθαλομίχλη, που προκλήθηκε από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά, όπως αποτυπώνεται σε δορυφορικές εικόνες της NASA.

Συνολικά 12 Πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού από χθες για την ποιότητα του αέρα, καθώς ο καπνός από τις εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά μεταφέρθηκε με τον άνεμο νοτιότερα.

Σύμφωνα με Αμερικανό ειδικό της NASA, ο δείκτης ποιότητας του αέρα σε μικροσωματιδίων (PM 2,5) στην πόλη της Νέας Υόρκης ξεπέρασε το 175 (κόκκινος κωδικός) στις 6 Ιουνίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 167 από το 2002.

Την επόμενη μέρα, στις 7 Ιουνίου 2023, «η περιοχή DC εντάχθηκε στη Νέα Υόρκη. Η πόλη της Νέας Υόρκης αντιμετώπισε ένα από τα πιο μολυσμένα επίπεδα αέρα τα τελευταία 25 χρόνια», είπε.

Fires in Quebec have delivered one of the most intense outbreaks of smoke seen in the eastern U.S. in decades.



This image from @NOAA’s GOES-16 shows smoke sweeping into New York and Pennsylvania on the morning of June 7.



🔗 https://t.co/Rr2dkIHeDz pic.twitter.com/V2Y2VxZq1Q