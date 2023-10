Νάπολη: Επιμένουν οι σεισμοί - Μεγάλος ο κίνδυνος να εκραγεί υπερηφαίστειο (vid)

Στους δρόμους βγήκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (02/10) οι κάτοικοι στη Νάπολη της Ιταλίας, από σεισμική δόνηση που, αν και δεν ήταν ισχυρή, τους υπενθύμισε ότι ζουν σε μια δυνητικά επικίνδυνη περιοχή.

Ο σεισμός με ένταση 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 22:08 (ώρα Ιταλίας, 23:08 στην Ελλάδα) στα Φλεγραία Πεδία, λίγο έξω από τη Νάπολη.

The moment of #terremoto in via Pisciarelli at #Agnano near the Solfatara #Napoli #Italy #earthquake #sismo #temblor pic.twitter.com/UUJQk2oa8S