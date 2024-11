Ναΐμ Κάσεμ: Έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ - «Κατάπαυση του πυρός υπό όρους»

«Έτοιμος» να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ισραήλ δήλωσε ότι είναι ο νέος αρχηγός της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, παρά τα πλήγματα που έχει υποστεί, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός «υπό όρους».

Το Ισραήλ, σε πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ από τον Σεπτέμβριο, πολλαπλασίασε τους βομβαρδισμούς του εναντίον προπυργίων της τρομοκρατικής οργάνωσης στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Hezbollah new Secretary General, Naim Qassem: “This is not simply an Israeli war on Lebanon and Gaza, this is an American-Israeli war with the resistance to eliminate our people from the entire region.” pic.twitter.com/sROmlHgKbQ