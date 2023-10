Ναγκόρνο Καραμπάχ: Χιλιάδες Αρμένιοι συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να καταγγείλουν «συνενοχή» της ΕΕ

Χιλιάδες Αρμένιοι, ταξιδεύοντας από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες για να καταγγείλουν τη «συνενοχή» της Ευρώπης μετά τη στρατιωτική επιχείρηση του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τον θύλακα που εγκατέλειψαν σχεδόν όλοι οι Αρμένιοι κάτοικοι του.

Ευρωπαίοι ηγέτες είναι «εγκληματίες κατά του αρμενικού λαού, χύνουν το αίμα του αρμενικού λαού», είπε μία από τις διοργανώτριες της διαδήλωσης, η Ταλίνι Ταχντιάν, μιλώντας στους χιλιάδες διαδηλωτές, πολλοί από αυτοί νέους, που έφτασαν στη βελγική πρωτεύουσα από τη Γαλλία, από άλλες περιοχές του Βελγίου, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

#Armenia #Bruxelles "More than 10,000 Armenians from Germany, France, Belgium and the Netherlands take part in a pan-European rally in support of Nagorno-Karabakh in Brussels." - Sputnik. pic.twitter.com/bPzZMdutkW