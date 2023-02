Κυκλώνας Γκάμπριελ

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα (περίπου 46.000) στα βόρεια της Νέας Ζηλανδίας μετά το πέρασμα του κυκλώνα Γκάμπριελ ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και ανέμους. Ορισμένες περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το BBC.

Live η εξέλιξη του φαινομένου

OUTLOOK: Tropical 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗺 #Gabrielle stays offshore, tracking toward northern #NewZealand , with a flooding threat. Storm will also affect #NewCaledonia on Friday. 𝗖𝘆𝗰𝗹𝗼𝗻𝗲 cat.2 #Freddy remains NW #Australia . Hurricane Tracker - https://t.co/BzQh8IYxTr @BOM_Qld @BOM_WA pic.twitter.com/MIMtCYDVE7

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα το Όκλαντ και οι γύρω περιοχές επλήγησαν από πρωτοφανή ένταση βροχοπτώσεων οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες και στοίχησαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους.

Ο υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Κιέραν Μακ Άναλτι δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για μόλις τρίτη φορά στην ιστορία της χώρας.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει ήδη κηρυχθεί σε πέντε βόρειες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Όκλαντ. Σύμφωνα με τον Μακ Άναλτι, η σημερινή ημέρα θα είναι κρίσιμη εξαιτίας του εξαιρετικά επικίνδυνου συνδυασμού ισχυρών ανέμων και έντονης βροχής. Άνεμοι ταχύτητας έως 140km/h (87mph) έπληξαν την περιοχή Νόρθλαντ, ενώ η γέφυρα του λιμανιού του Όκλαντ κλονίστηκε από ριπές 110km/h.

Hurricane #Gabrielle is approaching #NewZealand on Sunday and 15000 homes experienced power outages. Residents in #NorthIsland are advised to stay at home as rainstorms are intensifying.

Video: Gabrielle captured on camera from the northern most tip of North Island#Nature pic.twitter.com/dEsRzYg3xA