Ν. Δένδιας: Πάνω από 600 κατοικίες για στρατιωτικούς και πολίτες στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα

Την κατασκευή άνω των 600 στρατιωτικών κατοικιών ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (2/9) το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα στη Μενεμένη, εκεί όπου εξήγγειλε ότι θα κατασκευαστούν πάνω από 600 κατοικίες, που σε πρώτη φάση θα απευθύνονται σε στρατιωτικούς και ακολούθως θα δοθούν και σε πολίτες για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό ζήτημα.

Πρόκειται για τη συνέχεια του οικιστικού προγράμματος, το οποίο τρέχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο Ζιάκα είναι το 2028 ώστε τότε να παραδοθεί το έργο και να αρχίσουν να εγκαθίστανται οι πρώτοι στρατιωτικοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και να υπηρετούν με όλες τις ανέσεις την υπηρεσία τους στην πατρίδα.