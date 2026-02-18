Μυστικές συνομιλίες φέρεται να διεξάγει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο με τον εγγονό και στενό συνεργάτη του γηραιού de facto δικτάτορα της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν πρωτοφανή πίεση στο καθεστώς της Αβάνας, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Axios.

Ωστόσο, οι συνομιλίες μεταξύ του Ρούμπιο και του Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο παρακάμπτουν τα επίσημα κυβερνητικά κανάλια της Κούβας. Δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί τον 94χρονο επαναστάτη τον πραγματικό λήπτη αποφάσεων στο κομμουνιστικό νησί.

«Δεν θα τις χαρακτήριζα “διαπραγματεύσεις” όσο “συζητήσεις” για το μέλλον», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ρούμπιο και η ομάδα του θεωρούν ότι ο 41χρονος εγγονός και ο κύκλος του εκπροσωπούν νεότερους, επιχειρηματικά προσανατολισμένους Κουβανούς για τους οποίους ο επαναστατικός κομμουνισμός έχει αποτύχει — και που βλέπουν αξία στην προσέγγιση με τις ΗΠΑ.

«Η θέση μας — η θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ — είναι ότι το καθεστώς πρέπει να φύγει», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος.

«Αλλά το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό εξαρτάται από τον [πρόεδρο Τραμπ] και δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Ο Ρούμπιο συνεχίζει τις συνομιλίες με τον εγγονό».

Μετά από 67 χρόνια αμερικανικών κυρώσεων και κακής διαχείρισης από την κουβανική κυβέρνηση, το ολοκληρωτικό καθεστώς φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στην κατάρρευση, καθώς το νησί βρίσκεται στο χείλος ανθρωπιστικής κρίσης.

Το ηλεκτρικό δίκτυο καταρρέει. Τα νοσοκομεία περιορίζουν χειρουργικές επεμβάσεις. Τρόφιμα και καύσιμα γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα. Ο τουρισμός στερεύει. Αμάζευτα σκουπίδια συσσωρεύονται σε ορισμένες γωνίες δρόμων.

Η επιτυχία και τεχνική υπεροχή του αμερικανικού στρατού στην επιχείρηση Μαδούρο συγκλόνισε την ηγεσία της Κούβας, αφού οι αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν απώλειες και σκότωσαν τουλάχιστον 32 Κουβανούς αξιωματούχους πληροφοριών και στρατιωτικούς που φρουρούσαν τον Μαδούρο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, η απόφαση των ΗΠΑ να διατηρήσουν στην εξουσία συνεργάτες του Μαδούρο — ιδίως την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είναι πλέον ασκούσα καθήκοντα προέδρου — έστειλε μήνυμα σε κύκλους της Κούβας ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι πρόθυμοι να συνάψουν συμφωνίες με αντιπάλους.

«Ψάχνουν για την επόμενη Ντέλσι στην Κούβα», είπε πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Σύμβουλοι του Τραμπ έχουν μιλήσει και με άλλους επιδραστικούς Κουβανούς πέρα από τον νεότερο Κάστρο, αλλά αυτός θεωρείται η σημαντικότερη προσωπικότητα στο νησί για καλλιέργεια σχέσεων.