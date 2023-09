Μπουρκίνα Φάσο: Στρατιωτικές επιχειρήσεις με δεκάδες τζιχαντιστές νεκρούς

Ο στρατός της Μπουρκίνα Φάσο ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε περίπου 50 ισλαμιστές αντάρτες σε αεροπορικές επιδρομές στα ανατολικά της χώρας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια κατά των τζιχαντιστικών οργανώσεων.

Στην επίσημη ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΙΒ, γίνεται λόγος για επίθεση ενάντια σε ομάδα περίπου 50 ανταρτών που κατευθύνονταν προς τον οικισμό Φουτούρι στα ανατολικά με σκοπό να διαπράξουν κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Επίσης έγινε αναφορά και σε μια αεροπορική επιδρομή ενάντια σε θέσεις των τζιχαντιστών στα περίχωρα της πόλης Σογκοντίν, στα βόρεια της αφρικανικής χώρας, χωρίς όμως σε αυτήν την περίπτωση να υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν απώλειες των ανταρτών ή του στρατού.

Οι συνεχείς επιθέσεις τζιχαντιστικών ομάδων στην περιοχή έχουν συμβάλλει στη σημαντική αύξηση της βίας ανάμεσα στις διάφορες φυλές της χώρας αυτής της Δυτικής Αφρικής, η οποία με τη σειρά της έχει προκαλέσει ένα γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί σε μαζική έξοδο των αμάχων προς την προσφυγιά σε άλλες ασφαλέστερες περιοχές ή σε γειτονικές χώρες.

Μόλις το περασμένο Σάββατο, η στρατιωτική χούντα που κυβερνά στη Μπουρκίνα Φάσο από το Σεπτέμβριο του 2022 ήρθε σε συμφωνία με το Μαλί και το Νίγηρα, χώρες επίσης υπό στρατιωτικά καθεστώτα, να συμπράξουν σε μια αμυντική συμμαχία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, όπως αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν.

African NATO is created.



🇳🇪🇲🇱🇧🇫 Mali, Burkina Faso, Niger sign charter to create defense alliance



An attack on the sovereignty or territorial integrity of one or more parties to the charter will be regarded as aggression against the other parties, the document read, which… pic.twitter.com/ZlQIwPTg3A