Μπουένος Άιρες: Έντονες συγκρούσεις σε μαζική διαδήλωση για τις συντάξεις

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν την Τετάρτη (12/03) στο Μπουένος Άιρες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τις συντάξεις.

Στο πλευρό των συνταξιούχων που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, έσπευσαν μέλη εργατικών συνδικάτων και οπαδοί διαφόρων ποδοσφαιρικών ομάδων της Αργεντινής, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Video: Chaotic scenes as police vehicle and objects set on fire amid ongoing anti-government protest in front of Congress in Buenos Aires, Argentina; multiple people detained. pic.twitter.com/LFYHjLQ6Pb