«Μπόρις»: Στο έλεος της φονικής κακοκαιρίας Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (vids)

Φονικό αποδεικνύεται το πέρασμα της καταιγίδας Μπόρις, σε αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επτά οι νεκροί από τις πλημμύρες σε Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία. Τεταμένη η κατάσταση στην Τσεχία, προετοιμάζονται η Βαυαρία και η Σαξονία.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, ενώ από έναν νεκρό αναφέρουν έως τώρα η Αυστρία και η Πολωνία. Νεκροί και αγνοούμενοι έχουν αναφερθεί στην Τσεχία και την Πολωνία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση και στη νοτιοανατολική Γερμανία, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν συνέχιση της νεροποντής και τη Δευτέρα.

Στην Κάτω Αυστρία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση άντλησης υδάτων από υπόγειο. Το κρατίδιο έχει στο μεταξύ χαρακτηριστεί «περιοχή καταστροφής». Οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και η πυροσβεστική χρησιμοποιεί φουσκωτές λέμβους προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους εγκλωβισμένους. «Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, αυτές είναι οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους», δήλωσε η πρωθυπουργός της Κάτω Αυστρίας Γιοχάνα Μικλ-Λάιτερ. Στην Αυστρία έχει βρέξει τις τελευταίες τέσσερις ημέρες περισσότερο από ό,τι έχει βρέξει ποτέ ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Geosphere.

Στη Βιέννη, η οποία συνορεύει με την Κάτω Αυστρία, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της πόλης και απειλούνται με υπερχείλιση το κανάλι του Δούναβη και ο ποταμός Wien. Ποδηλατόδρομοι και εξωτερικοί χώροι εστιατορίων που βρίσκονται στην κοίτη των ποταμών έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι γραμμές 2,3,4 και 6 του μετρό να έχουν τεθεί σε περιορισμένη λειτουργία.



Με προβλήματα και καθυστερήσεις διεξάγονται οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες σε μεγάλο τμήμα της χώρας και η εταιρία των Αυστριακών Σιδηροδρόμων ÖBB συνιστά στους πελάτες της να αναβάλουν κάθε μη επείγον ταξίδι, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στον δυτικό αυτοκινητόδρομο. Η αποκατάσταση της λειτουργίας των μαζικών μέσων μεταφοράς στην πρωτεύουσα δεν αναμένεται πριν από την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο δήμος. Πολλές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί, μεταξύ άλλων ο μαραθώνιος του Βαχάου και κάποιοι ποδοσφαιρικοί αγώνες της Μπουντεσλίγκα.

Η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί οι οποίοι πλήττονται από τις πλημμύρες στη χώρα μπορούν να απουσιάσουν από τα σχολεία τους. Οι εργοδότες, την ίδια ώρα, καλούνται να μην επιβάλουν κυρώσεις σε εργαζόμενους οι οποίοι είτε θα καθυστερήσουν είτε δεν θα προσέλθουν καθόλου στην εργασία τους λόγω των βροχοπτώσεων.

Στην Πολωνία ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να λαμβάνουν σοβαρά υπ' όψιν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών για εκκένωση περιοχών, κάνοντας λόγο για «δραματική κατάσταση» σε πολλά σημεία της χώρας. Ο σιδηρόδρομος έχει διακόψει τη σύνδεση με την Τσεχία, ενώ έχουν ακυρωθεί και τα δρομολόγια των λεωφορείων μεταξύ των δύο χωρών. Στην Τσεχία εξακολουθούν να αγνοούνται τέσσερα άτομα και χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία.

Στη Γερμανία, η Βαυαρία και η Σαξονία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο προβλημάτων, καθώς το κύμα κακοκαιρίας κινείται προς τα ανατολικά και αναμένεται από το βράδυ να φέρει ακόμη πιο έντονες βροχοπτώσεις στη Βαυαρία και στη Σαξονία, όπου η νεροποντή έχει αρχίσει από το πρωί. Ο ποταμός Έλβας έχει τεθεί στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο υπερχείλισης, καθώς η στάθμη των υδάτων του ανεβαίνει και λαμβάνονται ήδη μέτρα για την προστασία των γύρω περιοχών.

Il y a tellement d'images qui nous parviennent d'Autriche, de Pologne, de Tchéquie, de Slovaquie et de Hongrie, que je n'arrive plus à suivre*.

1⃣Le Pont de Głuchołazy n'est plus. La ville semble fortement impactée (Burze komunikaty i ostrzeżenia via Facebook).

2⃣AČeská Vsí, la… pic.twitter.com/1kykSNERGw