Μπορέλ: Η διπλωματία επικράτησε στο βόρειο Κόσοβο

«Η διπλωματία επικράτησε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στο βόρειο Κόσοβο» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, σημειώνοντας ότι «η βία δεν μπορεί ποτέ να είναι λύση».

«Καλωσορίζουμε την υπεύθυνη ηγεσία του Προέδρου Βούτσιτς και του Πρωθυπουργού Κούρτι. Σπουδαία ομαδική δουλειά της ΕΕ, των ΗΠΑ & των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο (NATO-KFOR). Ευχαριστώ όλους τους εμπλεκόμενους! Χρειαζόμαστε τώρα επείγουσα πρόοδο στον διάλογο» προσέθεσε ο κ. Μπορέλ.

Diplomacy prevailed in de-escalating tensions in north Kosovo. Violence can never be a solution.



Welcome responsible leadership of President Vučić & Prime Minister Kurti.



Great EU, US & @NATO_KFOR teamwork. Thanks to all involved!



We now need urgent progress in the Dialogue.