Μπορέλ: Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον κ. Γεραπετρίτη

Τα συγχαρητήριά του στον νέο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, ο Μπορέλ έγραψε:

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Γεραπετρίτη για την ανάληψη των καθηκόντων ως νέος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σας για μια ισχυρή Κοινή Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας».

Congratulations to Giorgos Gerapetritis on taking office as new Minister of Foreign Affairs of Greece.



Looking forward to working closely with you on a strong European Common Foreign and Security Policy @GreeceMFA