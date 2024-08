Πόλεμος στην Ουκρανία

«Πολύ ανησυχητική» και συνάμα «κακή είδηση» χαρακτήρισε την Παρασκευή (23/8) ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να μειώσει περίπου στο μισό τη στρατιωτική βοήθεια που προσφέρει στην Ουκρανία την επόμενη χρονιά.

Η Γερμανία, «σε απόλυτους όρους», κατέβαλε «τεράστια» προσπάθεια για να βοηθήσει την Ουκρανία να αντισταθεί στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας από το 2022 και «μέχρι στιγμής», η συμβολή της ΕΕ στο πεδίο αυτό γίνεται «κυρίως από τη Γερμανία». Συνεπώς, η προσεχής μείωση της γερμανικής βοήθειας στο Κίεβο είναι «πολύ ανησυχητική. Είναι κακή είδηση», επισήμανε ο Μπορέλ σε εκδήλωση στη Σανταντέρ (βόρεια Ισπανία).

Δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μετά τις ΗΠΑ και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, η Γερμανία αναζητεί πεδία μείωσης δημοσιονομικών δαπανών και αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να μειώσει στο μισό το ποσό που θα διαθέσει διμερώς στο Κίεβο.

Από πλευράς του, ο Όλαφ Σολτς έκανε προσπάθεια να καθησυχάσει το Κίεβο τη Δευτέρα (19/8), διαβεβαιώνοντας ότι το Βερολίνο «είναι και θα παραμείνει ο κυριότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας στην Ευρώπη», χωρίς μολαταύτα να κατευνάσει τις ανησυχίες.

Την Παρασκευή (23/8), ο Μπορέλ τόνισε πως βρίσκει ανησυχητική την εξέλιξη διότι η Γερμανία δίνει «πολλά περισσότερα από τη Γαλλία» κι οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος σε όρους εξοπλισμών στον ουκρανικό στρατό. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε σε σύντομο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο (24/8), πως η ουκρανική κυβέρνηση «κινείται με απίστευτη ταχύτητα προς την ένταξη στην ΕΕ».

Europe will always be at Ukraine’s side, because Ukraine is Europe.



Your freedom is our freedom.

Your security is our security.



We've been standing with you since day one. And we'll continue to do so, for as long as it takes.



I'm wishing our friends a proud Independence Day. pic.twitter.com/scAPsxL8fv