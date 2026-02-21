Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέστειλε επίσημη επιστολή προς τους νομικούς εκπροσώπους του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ζητώντας την άμεση – έστω και προσωρινή – αναστολή λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας «Agora», σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ.

Στόχος, σύμφωνα με την Αρχή, είναι να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης και να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή συμμορφώνεται πλήρως με το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την Επίτροπο, Μαρία Χριστοφίδου, «Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του Νόμου 125(Ι)/2018, έχει ήδη αποστείλει επίσημη επιστολή προς τους νομικούς εκπροσώπους του κ. Φειδία Παναγιώτου, με την οποία ζητείται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της σχετικής εφαρμογής/διαδικτυακής πλατφόρμας, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ) και την έκδοση θετικής γνώμης από την Αρχή.

Η συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση και όχι ζήτημα διακριτικής ευχέρειας.

Η Αρχή αναμένει επιβεβαίωση της προσωρινής διακοπής, όπως έχει ζητηθεί γραπτώς, και θα ενεργήσει αναλόγως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».