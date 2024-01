Μπλίνκεν: Τιμούμε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τον διαρκή αντίκτυπο της κληρονομιάς του

«Σήμερα τιμούμε τον Δρ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και τον διαρκή αντίκτυπο της κληρονομιάς του», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, με αφορμή την Ημέρα αφιερωμένη στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ (MLK Day), σήμερα, Δευτέρα 15 Ιανουαρίου.

«Αφιέρωσε τη ζωή του στην επιδίωξη ενός ονείρου για έναν κόσμο με περισσότερη δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία - τον πυρήνα των αμερικανικών αξιών μας», συμπλήρωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Today we honor Dr. Martin Luther King Jr. and the lasting impact of his legacy. He dedicated his life to pursuing a dream of a world with more justice, equality, and freedom – the very core of our American values. pic.twitter.com/yZfNoTqsxM