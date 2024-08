Μπλίνκεν: Στο νέο αρχηγό της Χαμάς επαφίεται η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Στον νέο πολιτικό αρχηγό της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ, επαφίεται να αποφασίσει εάν θα κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, όπως έκρινε την Τρίτη (6/8) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

«Ο κ. Σινουάρ ήταν και παραμένει βασικός παράγοντας που καλείται να αποφασίσει όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα, δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν, αφότου η Χαμάς ανακοίνωσε πως ο επικεφαλής της στη Γάζα, ο Γιαχία Σινουάρ, από τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα για τις αρχές του Ισραήλ, ονομάστηκε νέος αρχηγός της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (6/8) η Χαμάς δήλωσε ότι επέλεξε ως νέο αρχηγό της τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος οργάνωσε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι όρισε τον Σινουάρ ως νέο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της για να αντικαταστήσει τον Ισμαήλ Χανίγια, που σκοτώθηκε στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα σε πιθανό ισραηλινό χτύπημα.

#BREAKING Hamas has named Yahya Sinwar, the Iran-backed group's leader in Gaza, as its new Political Bureau Chief following the assassination of his predecessor Ismail Haniyeh in Tehran, the group said in a statement. pic.twitter.com/uV1E31zHIU