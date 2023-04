Μπλίνκεν για Σουδάν: Παροτρύνουμε όλους τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν άμεσα τη βία

O Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε σήμερα ότι ανησυχεί βαθιά σχετικά με τις αναφορές για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και της κύριας παραστρατιωτικής οργάνωσης των δυνάμεων RSF, ενώ κάλεσε για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με την ομάδα της πρεσβείας μας στο Χαρτούμ, όλοι έχουν καταμετρηθεί επί του παρόντος», ανέφερε ο Μπλίνκεν σε μία ανάρτησή του στο Twitter.

«Παροτρύνουμε όλους τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν άμεσα τη βία και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση της πολεμικής έντασης ή την κινητοποίηση δυνάμεων, αλλά να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την επίλυση των σημαντικών ζητημάτων», υπογράμμισε.

