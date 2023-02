Σεισμός Τουρκία

«Θα παράσχουμε επιπλέον βοήθεια αξίας 100 εκατ. δολαρίων για τους σεισμοπαθείς» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος βρέθηκε στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας.

Ο Μπλίνκεν, που μετέβη στην Τουρκία για να δείξει την υποστήριξη των ΗΠΑ, έφτασε στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ το απόγευμα της Κυριακής από το Μόναχο της Γερμανίας, όπου συμμετείχε στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια.

Στο Ιντισρλίκ σταθμεύουν κάπου 1.500 Αμερικανοί στρατιώτες και από εκεί διοχετεύεται ένα μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως της αμερικανικής, προς τις ζώνες που έχουν πληγεί από τον σεισμό των 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου.

Από εκεί ο Μπλίνκεν επιβιβάστηκε σε τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απογειώθηκε για να πετάξουν πάνω από την πληγείσα επαρχία Χατάι στη νοτιοανατολική Τουρκία.

❝Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in Türkiye❞



