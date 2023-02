Σεισμός στην Τουρκία

Η Τουρκία αποφάσισε σήμερα, δεκατέσσερις μέρες μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, να σταματήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εκτός από τις δύο περισσότερο πληγείσες επαρχίες, την Καχραμανμαράς και τη Χατάι, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, Afad.

«Σε μεγάλο αριθμό επαρχιών οι προσπάθειες ερευνών έχουν τελειώσει. Συνεχίζονται στις επαρχίες Καχραμανμαράς και Χατάι, σε περίπου 40 κτίρια», δήλωσε ο Γιούνους Σεζέρ, επικεφαλής της Afad.

Πάνω από 100.000 κτήρια επλήγησαν

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο νότιο τμήμα της χώρας και στη Συρία και τον θάνατο 40.689 ανθρώπων στην Τουρκία, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Afad.

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι δήλωσε πως 105.000 κτήρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές και θα κατεδαφιστούν.

Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς περίπου 345.000 διαμερίσματα έχει γίνει τώρα γνωστό ότι έχουν καταστραφεί στη χώρα και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ούτε η Τουρκία ούτε η Συρία έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό.

Περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρία χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έφτασε την Κυριακή στην Τουρκία για να συζητήσει τους τρόπους με τους οποίους η Ουάσινγκτον μπορεί περαιτέρω να βοηθήσει την Άγκυρα στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τα επακόλουθα της χειρότερης φυσικής καταστροφής στην σύγχρονη ιστορία της.

Πολλά από τα θύματα του σεισμού συνεχίζουν τις ζωές τους σε καταυλισμούς και σκηνές.

Στη Συρία, η οποία έχει ανακοινώσει τον θάνατο πάνω από 5.800 ανθρώπων, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε ότι οι αρχές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας εμποδίζουν την πρόσβαση στην περιοχή.

«Αυτό περιπλέκει τις επιχειρήσεις μας. Πρέπει να λυθεί αμέσως», δήλωσε ο διευθυντής του WFP Ντέιβιντ Μπίζλεϊ στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών στη Συρία εντοπίζεται στο βορειοδυτικό τμήμα της, περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών, οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεμο με τις δυνάμεις που είναι πιστές στον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Χιλιάδες Σύροι που είχαν καταφύγει στην Τουρκία για να γλιτώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους στην εμπόλεμη ζώνη -τουλάχιστον προς το παρόν.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières -- MSF) ανακοίνωσε ότι οχηματοπομπή 14 φορτηγών των MSF εισήλθε στη βορειοδυτική Συρία σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, από κοντινό συνοριακό πέρασμα, προκειμένου να συνδράμει τις επιχειρήσεις διάσωσης από τον σεισμό.

