Μπέσεντ: Η ατζέντα Τραμπ για δασμούς και μείωση φόρων θα φέρει και επενδύσεις στις ΗΠΑ

Την εκτίμησή του ότι η ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς, μείωση φόρων και απορρύθμιση θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην οικονομία των ΗΠΑ, εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τονίζοντας πως οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα αντέξουν τυχόν βραχυπρόθεσμες αναταράξεις.

Σε ομιλία του στη διεθνή διάσκεψη του ινστιτούτου Milken στο Λος Άντζελες, ο Μπέσεντ υπερασπίστηκε σθεναρά τη δασμολογική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ ενώ σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο που προωθούν οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κονγκρέσο, είπε πως θα μονιμοποιήσει αρκετές μειώσεις φόρων της προηγούμενης θητείας Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων φοροελαφρύνσεων για τις μικρές επιχειρήσεις.

US markets are antifragile. Indeed, the entirety of our economic history can be distilled in just five words: “Up and to the right.” On a long-term horizon, it’s never a bad time to invest in America—but especially now.



The United States is entering a new Golden Age of economic…