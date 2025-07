Μπέσεντ για Μασκ: Ας ασχοληθεί καλύτερα με τις επιχειρήσεις του - Οι αρχές του DOGE ήταν πολύ δημοφιλείς, αυτός όχι (vid)

Μια μέρα αφότου ο Ίλον Μασκ κλιμάκωσε τη διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι ο Μασκ θα ήταν καλύτερο να ασχοληθεί με τη διοίκηση των εταιρειών του.

Μιλώντας στην CNN την Κυριακή, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών του Μασκ - της Tesla και της διαστημικής SpaceX - πιθανότατα προτιμούν να μην εμπλέκεται στην πολιτική.

«Φαντάζομαι ότι τα διοικητικά συμβούλια δεν άρεσε αυτή η ανακοίνωση χθες και θα τον ενθαρρύνουν να επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, όχι στις πολιτικές», είπε ο Μπέσεντ.

«Οι αρχές του DOGE ήταν πολύ δημοφιλείς», είπε ο Μπέσεντ. «Νομίζω ότι αν κοιτάξετε τις δημοσκοπήσεις, ο Έλον δεν ήταν.»

Scott Bessent has a strong message for Elon Musk….



"The principles of DOGE were very popular. If you looked at the polling, Elon was not."

