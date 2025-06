Μπέσεντ: Είναι πιθανή μια συνομιλία Τραμπ - Σι με επίκεντρο τη διαμάχη στο εμπόριο ορυκτών

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Μπέσεντ, δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ θα συνομιλήσουν σύντομα, με σκοπό να επιλύσουν ζητήματα εμπορικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένης της διαμάχης για τα κρίσιμα ορυκτά.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ κατηγόρησε την Παρασκευή την Κίνα ότι παραβίασε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αμοιβαία άρση δασμών και εμπορικών περιορισμών στα κρίσιμα ορυκτά.

*BESSENT: BELIEVES TRUMP WILL TALK TO CHINA'S XI VERY SOON -CBS INTERVIEW



🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/v1AtamxYSQ