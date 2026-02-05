Μπέσεντ: Εγκληματίας πολέμου ο Πούτιν - Εξετάζονται νέες κυρώσεις στον ρωσικό «σκιώδη» στόλο

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επανέλαβε σήμερα ότι θεωρεί την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παράνομη και παραβίαση της ουκρανικής κυριαρχίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εγκληματία πολέμου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Μπέσεντ δήλωσε επίσης ότι εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων στον «σκιώδη» στόλο της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι κάθε περαιτέρω μέτρο θα συνδέεται άμεσα με την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες στο Μαϊάμι στις 31 Ιανουαρίου με Ρώσους αξιωματούχους, τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε ότι «θα δούμε πού θα καταλήξουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες», επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil βοήθησαν τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακόμα, αλλάζοντας θέμα, είπε ότι οποιαδήποτε διευθέτηση της αγωγής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά του Υπουργείου Οικονομικών και της Εφορίας θα προέλθει από τον γενικό λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι δεν είχε συνομιλήσει με τον πρόεδρο ή το γραφείο του σχετικά με την αγωγή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι ο ίδιος δεν έχει γνώμη επ’ αυτού. Δήλωσε ότι θα περιμένει οδηγίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με το εάν θα υπογράψει οποιαδήποτε σχετική επιταγή, σε περίπτωση που ο Τραμπ επικρατήσει στην αγωγή.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ μήνυσε την IRS και το Υπουργείο Οικονομικών για την αποκάλυψη των φορολογικών του δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης το 2019 και το 2020.