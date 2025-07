Μπέσεντ: Εάν δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία με τις ΗΠΑ, από 1η Αυγούστου θα ισχύσουν δασμοί ύψους μέχρι και 50%

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός των προσεχών ημερών, οι δασμοί ύψους μέχρι και 50% που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο - και η επιβολή τους αναβλήθηκε για να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις - θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου.

Η προθεσμία της 9ης Ιουλίου για την επιβολή των τιμωρητικών αυτών δασμών ίσχυε μέχρι την Παρασκευή όταν ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι οι χώρες θα αρχίσουν να πληρώνουν από την 1η Αυγούστου.

Οταν ερωτήθηκε τι θα συμβεί την Τετάρτη, ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNN:«Θα είμαστε πολύ απασχολημένοι τις προσεχείς 72 ώρες».

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα στείλει επιστολές σε ορισμένους εμπορικούς μας εταίρους που θα λένε ότι, αν τα πράγματα δεν προχωρήσουν, τότε, την 1η Αυγούστου, θα επιστρέψουν σαν μπούμπερανγκ στο επίπεδο των δασμών της 2ας Απριλίου», εξήγησε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

Treasury Secretary Bessent announces that reciprocal tariff rates will apply to countries without agreements starting August 1, instead of July 9: "On August 1st you will boomerang back to your April 2 tariff level." pic.twitter.com/SjB2h5ZiT2