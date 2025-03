Μπέρμποκ: Να χορηγηθεί συνολικό οικονομικό πακέτο στην Ουκρανία

Την απόφαση να διαθέσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ένα συνολικό οικονομικό πακέτο για την Ουκρανία έκρινε αναγκαία η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ.

Η ίδια εκτίμησε ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί κατά τη συνάντηση των ηγετών, την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, κάλεσε τη Γερμανία να αποδεσμεύσει πρόσθετα κονδύλια 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για βοήθεια προς την Ουκρανία.

Αυτά, την ώρα που η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σχετικά με τα ουκρανικά ορυκτά φαίνεται να οδεύει προς οριστικό ναυάγιο μετά και την επεισοδιακή συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή (01/03) στον Λευκό Οίκο.

Όπως κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν ενδιαφέρεται επί του παρόντος να επανεξετάσει τη συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία εκλιπαρούσε για την υπογραφή της συμφωνίας μόλις ολοκληρώθηκε η επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι και της ζητήθηκε να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, είπε ο αξιωματούχος.

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε το Σάββατο (01/03) ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επιδείξει ευελιξία σε συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά μόνο σύμφωνα με το ρωσικό σύνταγμα, αλλά και τις πραγματικότητες στο έδαφος, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Ο Μεντβέντεφ τόνισε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει έναν διακανονισμό της ουκρανικής κρίσης, αλλά μόνο με αυτούς «που είναι έτοιμοι να επικοινωνήσουν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι είναι «πολύ σημαντικό» να ακούγεται τι συμβαίνει στη χώρα του και κανείς να μην την ξεχάσει.

Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε μία ημέρα μετά την αντιπαράθεση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

I visited Ukraine House in Washington where I met with the Ukrainian community.



It is crucial for us that Ukraine's voice continues to be heard and that no one forgets about it—both during the war and after. People in Ukraine must know that they are not alone, and that their… pic.twitter.com/Z36s2T42SS