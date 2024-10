Μπένετ: «Τώρα» είναι η ώρα για το Ισραήλ να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το Ισραήλ να δράσει «τώρα» κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτή είναι η προτροπή του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, λέγοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «έκανε ένα τρομερό λάθος» με τη μεγάλη πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησε την Τρίτη (1/10) το βράδυ κατά του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ έχει τώρα τη μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων 50 ετών, να αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», γράφει ο Μπένετ σε αγγλόφωνη ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Πρέπει να δράσουμε *τώρα* για να καταστρέψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κεντρικές ενεργειακές εγκαταστάσεις του και να σακατέψουμε θανάσιμα αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς», αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Πρέπει να απομακρύνουμε αυτή τη φοβερή απειλή για το μέλλον των παιδιών μας», συνεχίζει, ενώ λέει ότι το χτύπημα του Ιράν θα μπορούσε να επιτρέψει «στον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί και να αποτινάξει το καθεστώς που τυραννά τις γυναίκες και τις κόρες του».

«Έχουμε τη δικαιολογία. Έχουμε τα εργαλεία. Τώρα που η Χεζμπολάχ και η Χαμάς έχουν παραλύσει, το Ιράν είναι εκτεθειμένο. Υπάρχουν στιγμές που η ιστορία χτυπάει την πόρτα μας και πρέπει να την ανοίξουμε», καταλήγει. «Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί».

