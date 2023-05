Μπέλγκοροντ: Οι Ρώσοι εκκενώνουν συνοριακά χωριά από παιδιά λόγω «ουκρανικών επιθέσεων»

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπέλγκοροντ στη Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία βομβάρδισε δυο συνοριακούς οικισμούς, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα.

#Russia will evacuate hundreds of children from villages on its border with Ukraine given a “worsening situation” in the western #Belgorod region, intensely shelled for days, authorities say.https://t.co/vBPMbC45BO