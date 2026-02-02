Μπαρό: Η Ευρώπη με ενότητα και σαφήνεια οδήγησε τις ΗΠΑ σε αναθεώρηση της θέσης τους για τη Γροιλανδία

Με την ενότητα της και την σαφήνεια των μηνυμάτων της, η Ευρώπη οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε αναθεώρηση της θέσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, αναφέρει σε συνέντευξη του στην γαλλική εφημερίδα Libération ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η Ευρώπη είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι κάποιοι πιστεύουν και ότι θα πρέπει να επιβληθεί ως μία μεγάλη δύναμη ικανή να αποτρέπει οποιαδήποτε επίθεση κατά των συμφερόντων της.

Στην εκτενή συνέντευξη του, ο Γάλλος υπουργός επισημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί προς την στρατηγική της αυτονομία σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, τα τρόφιμα, τα φάρμακα κ.α., τονίζοντας εκ παραλλήλου ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού και καταναγκασμού.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο Ιράν, ο Μπαρό αναφέρει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση στρατιωτικής επίθεσης, προτείνοντας ταυτόχρονα διαπραγματεύσεις προς το καθεστώς της Τεχεράνης, το οποίο, όπως αναφέρει, θα πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να προβεί σε μεγάλες υποχωρήσεις και σε μία ριζική αλλαγή στάσης.

Ειδικότερα αναφέρει ότι οι αρχές της Τεχεράνης θα πρέπει να πάψουν να συνιστούν απειλή για τον περιφερειακό περίγυρο, αλλά και για τον ίδιο τον ιρανικό λαό, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος έχει έρθει πολλές φορές σε διαπραγματεύσεις με τον Ιρανό ομόλογό του και ότι, λόγω της αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας, η Γαλλία αποφάσισε να εφαρμόσει εκ νέου τα εμπάργκο που είχαν αποφασίσει τα Ηνωμένα Έθνη αναφορικά με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, τα πυρηνικά και τις τράπεζες, και τα οποία είχαν αρθεί πριν από 10 χρόνια.

Ως προς το ζήτημα της Ουκρανίας, ο Γάλλος υπουργός ανέφερε ότι η χώρα του θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό του Κιέβου, επισημαίνοντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τις επιθέσεις του κατά των ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, επιχειρεί να προκαλέσει μία κρίση ανθρωπιστικού χαρακτήρα διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου που, όπως αναφέρει, «δεν μπορεί να μείνουν ατιμώρητα».

Ο Μπαρό αναφέρει ότι οι ανθρώπινες απώλειες για την Ρωσία ξεπερνούν το 1,25 εκατομμύριο και ότι είναι ανώτερες από το σύνολο των ανθρωπίνων απωλειών κατά την σοβιετική περίοδο μετά το 1945. Ως προς το ενδεχόμενο νέας επικοινωνίας του Γάλλου προέδρου με το ρώσο ομόλογό του, ο Μπαρό αναφέρει ότι η Γαλλία ουδέποτε απέκλεισε το ενδεχόμενο διαβουλεύσεων με την Ρωσία υπό τον όρο ότι αυτές θα είναι διαφανείς τόσο για την Ουκρανία όσο και για τους Ευρωπαίους εταίρους της.

«Οι Ευρωπαίοι, που είναι αυτή τη στιγμή οι βασικοί υποστηρικτές της Ουκρανίας τόσο στο οικονομικό όσο και στο στρατιωτικό επίπεδο, θα πρέπει να έχουν δίαυλο επικοινωνίας για να προστατέψουν τα συμφέροντα τους χωρίς να μεταθέτουν αυτή την ευθύνη σε οποιονδήποτε άλλον», τονίζει. Αναφορικά με το «Συμβούλιο Ειρήνης» που εξήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπαρό αναφέρει ότι η Γαλλία δεν υπέγραψε την σχετική Χάρτα διότι θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση έρχεται σε ανταγωνισμό με την Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών.

Σημειώνει ωστόσο ότι η Γαλλία θεωρεί σημαντικό βήμα την παύση πυρός στη λωρίδα της Γάζας, όπως επίσης και την εκεί εγκατάσταση Παλαιστινιακών Αρχών οι οποίες θα πρέπει να αναλάβουν τον αφοπλισμό της Χαμάς,

Σε ό,τι αφορά τέλος την Συρία και ειδικότερα τους Κούρδους, ο Μπαρό αναφέρει ότι η Γαλλία δεν εγκαταλείπει τους συμμάχους της και ότι η συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στην κυβέρνηση της Συρίας και τους Κούρδους αναγνωρίζει την ταυτότητα τους στο πλαίσιο ενός ενωμένου συριακού έθνους.