Μπάνον: Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Μασκ - «Είσαι εγκληματίας», απαντά ο δισεκατομμυριούχος

Χωρίς σταματημό συνεχίζεται η κόντρα του Ίλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με πρόσωπα κοντά στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ απαντώντας σε δημοσίευση στο Χ που ανέφερε ότι ο Στιβ Μπάνον ζήτησε από τον Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της SpaceX του Μασκ, ανέφερε ότι ο Μπάνον «προωθεί το έγκλημα, γιατί είναι εγκληματίας».

Bannon advocates crime, because he is a criminal